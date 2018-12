El 'hachazo' de Pérez-Reverte a Echenique que provoca un terremoto en Twitter tras lo que compartió sobre Teresa Rodríguez

"Lo más insultante de todo es cuando te toman por gilipollas". El escritor y académico Arturo Pérez-Reverte ha pegado en la tarde de este domingo un 'hachazo' monumental al secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, quien en un tono condescendiente había compartido en Twitter —en plena jornada de reflexión— un mensaje con dos minutos de discurso de la coordinadora de Podemos Andalucía, Teresa Rodríguez, sobre el PP y la inmigración.

"Hermano andaluz. Hermana andaluza", comenzaba Echenique, quien aseguraba que no pedía el voto pero que el extracto de discurso de Rodríguez que compartía permitiría al votante ir a "votar pensando en las cosas que son verdad":

Hermano andaluz. Hermana andaluza. Hayas votado a quien hayas votado en el pasado. No te voy a pedir el voto. Sólo te pido que veas estos 2 minutos de @TeresaRodr_ ... Y que mañana vayas a votar pensando en las cosas que son de verdad. Andalucía se juega mucho. pic.twitter.com/4g2AW0vDD3

En el extracto de discurso compartido por Echenique, Rodríguez afeaba al líder del PP, Pablo Casado, que viniera a Andalucía "a decir que los inmigrantes que se ahogan en el Mar de Alborán, que se ahogan en las pateras, tienen que aprender costumbres antes de venir aquí".

"Hay que decirle a Pablo Casado que tiene que aprender costumbres de Andalucía antes de poner el pie aquí porque somos un pueblo solidario, trabajador y emigrante", afirmaba Rodríguez, antes de calificar al líder popular de "mamarracho": "Ha dicho este mamarracho, en una tierra donde es hija predilecta una mujer que amamantó a un niño nigeriano que llegó a la costa de Cádiz, ha dicho que los inmigrantes vienen a llevarse las ayudas sociales. Y se cree que no nos acordamos de que le han regalado a los bancos de este país 70.000 millones de euros que ponen en riesgo la Sanidad, la Educación, 70.000 millones de euros que no van a devolvernos y que ponen en Sanidad los servicios sociales: ¡Mamarrachos!", exclamaba Rodríguez.

"Y ha dicho Pablo Casado que vienen a delinquir, y lo ha dicho el líder de un partido que está podrido de corrupción y que nos ha robado hasta las trancas: ¡Ladrones sois vosotros! ¡Lavaos la boca para hablar de los trabajadores y las trabajadoras de cualquier país del mundo! ¡Nosotros somos un pueblo trabajador y emigrante y sabemos lo que se sufre cuando se despide a un familiar en una frontera, en un aeropuerto o en un puerto! Nosotros nos parecemos más a cualquier inmigrante que a cualquiera de vosotros: ¡Mamarrachos!", remataba Rodríguez en el extracto compartido por Echenique, y que tanto ha indignado a Pérez-Reverte.

El crítico mensaje de Pérez-Reverte tiene en pocas horas más de 13.000 'me gusta' y ha abierto un intenso debate con centenares de comentarios:

Pero es que no se ha enterado esta señora que los españoles no somos tontos y que nos hemos enterado que los que son como ella han abandonado sus países para irse a donde las izquierdas ya son cosa de la historia. Ya se han pasado a lo del feminismo pues el comunismo no funciona.