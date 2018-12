IKEA Málaga ha recibido el premio IKEA a la Mejor tienda del mundo en la última edición de los IKEA Store Awards 2018.

El jurado, formado por directivos y directivas de todo el mundo, se ha decantado por la tienda de Málaga por su destacada evolución en los últimos años. Según estos, el equipo malagueño ha desarrollado novedosas formas de encuentro con sus clientes para responder a las expectativas que surgen en el entorno multicanal.

Every year with the IKEA Store Award we celebrate the stores that through their people and performance better embody the #IKEA vision. Congratulations to Malaga that won the award and to Milan San Giuliano which entered the Top5! I couldn't be happier for @IKEASpain & @IKEAITALIApic.twitter.com/LdQuF3dJAd