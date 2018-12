Los exconsellers Josep Rull y Joaquim Forn se unen a la huelga de hambre para protestar contra el Constitucional

Los exconsellers Josep Rull y Joaquim Forn se sumarán desde este martes a las 00.00 horas a la huelga de hambre que empezaron el sábado el líder de JxCat en el Parlament, Jordi Sànchez, y el también exconseller Jordi Turull.

En un comunicado, han explicado que toman esta decisión para "denunciar el bloqueo al acceso a los tribunales internacionales y en particular a la justicia europea que el Tribunal Constitucional" les impone con un comportamiento que tachan de injusto y arbitrario.

"La actitud arbitraria e irregular del Tribunal Constitucional lamina las bases mismas del Estado de Derecho", concluyen los dos exconsellers, que piden que quienes les apoyen desde fuera de la cárcel lo hagan con serenidad y firmeza.

M'afegeixo a la #vagadefam. És una decisió meditada. Quan et fan complir una condemna abans de jutjar-te, et queden pocs mitjans per clamar contra tan gran injustícia. Aquest n'és un. L'uso amb plena consciència i responsabilitat pic.twitter.com/ITHCpLnSXN