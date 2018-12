Melanie Olivares es una de esas actrices a la que quedarse embarazada no le pasó factura laboral. La intérprete rodaba Aída (Telecinco) cuando se enteró de que esperaba una hija (Manuela). Al comunicarlo a la productora, los guionistas decidieron justificar su aumento de peso con una adicción a la comida.

El rodaje de la serie siguió su curso, del mismo modo que su segundo embarazo tampoco alteró su agenda profesional. En esa ocasión continuó sin problema con sus planes sobre las tablas.

Con estas experiencias es normal que se piense en ella al hablar de la polémica de la directora Leticia Dolera y la actriz Aina Clotet, quien perdió su papel en la serie Déjate llevar (Movistar+), dirigida por la primera, al anunciar que estaba embarazada.

En una entrevista con la revista Diez Minutos, ha salido en defensa de Clotet y ha atacado a Dolera por no la gestión de esta situación, especialmente teniendo en cuenta su activismo feminista.

"Aina estaba embarazada de muy pocos meses. Y si Leticia está tan comprometida en este tema creo que es cuando más se ha de demostrar que entre nosotras nos apoyamos y que entendemos lo que nos pasa", ha puntualizado.

Si se quiere se puede. El mejor ejemplo era mi personaje que no se podía quedar embarazada porque no tenía pareja y allí estaba yo con mi embarazo.

Para Olivares, "si se quiere" se puede rodar una serie con una actriz protagonista embarazada. "El mejor ejemplo era mi personaje que no se podía quedar embarazada porque no tenía pareja y allí estaba yo con mi embarazo. Hicieron como si tuviera gases, me hacía pasar delante de cajas... ¡y mi cara era de estar muy preñada!", ha explicado la intérprete, que dejó el rodaje "cuando estaba de ocho meses" y que se reincorporó "pasados los cuatro meses de dar a luz".

El caso de Clotet es, para la protagonista de Aída, todavía más sangrante porque su embarazo está todavía en la fase inicial. Por eso, no entiende la justificación de Dolera, quien días después de conocerse la noticia aseguró que Clotet tenía muchas escenas de sexo en la serie.

"Su personaje ya tiene dos hijos. ¿Ha de ser necesariamente modelo? Cuando estás con un embarazo tan incipiente no tienes barriga. Tal vez algo más gordita pero Aina ya es muy delgada", ha dicho.