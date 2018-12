Rosalía parece que ha dicho adiós a su larga melena negra, o por lo menos, temporalmente. Este lunes la catalana ha compartido una imagen en redes sociales muy distinta a la que nos tiene acostumbrados. La cantante ha publicado una instantánea en Twitter y en Instagram stories en la que aparece con una melena rubia por debajo de los hombros y con flequillo recto.

No se sabe si se ha cambiado el look para un proyecto concreto, si es definitivo o si es una peluca. El único comentario que ha añadido la autora de Malamente es una serie de interrogaciones con las que ha buscado la opinión de sus fans. Muchos de sus seguidores le han sacado algunos parecidos razonables. El más repetido, el personaje de Miley Cyrus Hannah Montana.

The best of both worlds pic.twitter.com/QnifujFVSC