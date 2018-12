Todo el mundo se acuerda de lo mismo al ver el videoclip de Alfred

Alfred ha lanzado su primer videoclip este martes en Madrid y se ha convertido instantáneamente en tendencia número uno en redes y segundo trending topic a nivel mundial.

Y entre todos los miles de tuits celebrando el temazo que se ha marcado, acompañado de un pedazo de vídeo, hay muchos fans que se acuerdan de un momento de Operación Triunfo 2017... cuando el catalán se lo cantó al piano a Amaia en una de las salas de ensayo.

La pamplonesa ha sido de las primeras en dar a 'me gusta' en Instagram a su exnovio, una de las pocas veces que ha reaccionado en redes a su contenido en los últimos meses.

Muchos seguidores del cantante han expresado su pena tras la ruptura de los triunfitos, ya que el tema fue compuesto para Amaia y su relación no ha durado lo suficiente como para que la viera estrenada.

Es que me da una penita que se la haya escrito a Amaia en la academia hace un año y hoy sea el primer single de su DISCAZO y no estén juntos para vivirlo😢 #DeLaTierraHastaMarte

También he de decir que el videoclip ha sido como una puñalada, porque la canción siempre me recordará a lo que le inspiró escribirla. Pero no quita que sea una jodida pasada. Y la canción... qué decir de la canción... 💜

Y como el videoclip lo haya visto una que yo me sé, me la imagino así 💔😢😓😰😭😪😥

Es que tiene tanto significado.

A quien no he pasado eso de echar la vista atrás y recordar todo lo que has vivido con alguien, sobre todo lo bueno (porque, por suerte, es de lo que nos acordamos).

Y mirar el presente y ver que ya no está. Y seguir adelante.#DeLaTierraHastaMarte