El momento más crítico de Massiel: "No tiene cura"

Massiel atraviesa el momento más crítico de su vida. La cantante, que ganó Eurovisión con el mítico "La, la, la" en 1968, ha revelado recientemente en el programa Mi casa es la vuestra, de Bertín Osborne, que se está quedando ciega.

Massiel explicó durante el programa de Telecinco el avance de la enfermedad. "He perdido la visión en la mácula, veo periférico. Si me tapo no te veo la cara. A lo mejor no me caigo, pero no puedo leer o ir al cine o al teatro", relató para el pasmo de Bertín.

TELECINCO Massiel en 'Mi casa es la vuestra', de Bertín Osborne.

La cantante, instalada en la memoria afectiva de varias generaciones de españoles, reconoce que lleva años luchando contra el avance de la enfermedad: "Llevo siete años pinchándome. Otros se mueren de cáncer y yo me estoque quedando ciega. Es duro, pero no tiene cura".

