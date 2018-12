La contundente respuesta de Carme Chaparro a la pregunta más impertinente sobre su cara

"Ayyyy... ¡qué hartura, queridos!", se ha lamentado la periodista Carme Chaparro tanto en su cuenta de Twitter como en Instagram Stories tras responder a una impertinencia que le soltó una seguidora.

"Carme, qué te ha pasado en la cara? Te has operado mucho, qué pena. Tienes otra cara y un drama. Te pareces a Michael Jackson. Mira que eras guapa!!!", le espetó una tuitera en un mensaje público.

La presentadora de Noticias Cuatro fue tajante en su contestación: "Pues no. Lamento que se lleve una desilusión, de verdad. No querría yo contradecirla, pero mi cara es la que tengo desde que nací. Es fácil de comprobar. Salgo cada día por la tele. Eso sí, con algunos kilos de más, estoy por encima de lo que suelo pesar. ¿Me va a llamar gorda?".

INSTAGRAM Captura de Instagram Stories de Carme Chaparro.

A través de Instagram Stories, Chaparro, de 45 años, añadió: "He cogido peso. 8 kilos en 10 meses. Estaba en 49 kilos. Muy delgada. Pero, además, si algún día me hiciera algo, ¿qué pasa? ¿De qué me tengo que justificar?".