"¡Me encanta...!": el escalofriante momento en el que una militante de Vox defiende el veto a laSexta

Escalofriante. El programa El Intermedio —de laSexta—, presentado por El Gran Wyoming, ha mostrado las imágenes —grabadas por la revista digital Contexto— de una simpatizante del partido de ultraderecha Vox justificando por qué no permitieron el acceso de algunos medios —entre ellos la propia laSexta— al cuartel general de la formación en la noche electoral.

El encargado de presentar la pieza ha sido el colaborador del programa Dani Mateo, quien en su irónico tono habitual ha pedido que no se etiquete a Vox como formación de extrema derecha: "Nadie puede decir que sea una fuerza de extrema derecha. Bueno, al menos nadie que quisiera informarse de la elecciones en Andalucía por laSexta", ha planteado Mateo, antes de mostrar una pantalla en negro para resaltar las imágenes que pudieron captar las cámaras de su cadena.

"Vox decidió no dejar pasar a las cámaras de laSexta. Pero no sólo a laSexta. Otros compañeros como Gerardo TC o Willy Veleta, de la revista digital Contexto, fueron literalmente expulsados del acto. Eso sí, les acompañaron a la salida y les explicaron amablemente los motivos. Este era el momento". Entonces, ha llegado el terror. Una militante de Vox ha aparecido en pantalla explicando los motivos por los que vetaron el acceso de los medios que ellos consideraron oportunos:

"Pues la misma libertad tenemos nosotros de aceptar a quién queremos que esté a que no esté. ¡Y si es laSexta, me encanta...!", exclama la mujer con cara de odio.

La respuesta del reportero de Contexto no se hizo esperar: "Pero esto es como Trump, que ya no deja, que ya no habla con nadie, vamos".

La señora, entonces, soltó lo siguiente: "No, no. Lo siento muchísimo. Pero para que digan tonterías y se metan con gente con quien no se tienen que meter. Pues no. Aquí está la libertad de expresión. Nosotros también la tenemos. Aceptamos a quien nosotros consideramos oportuno".

El análisis de Mateo a lo que se pudo ver en pantalla oscilaba entre la broma y el miedo contenido: "Nosotros respetamos la libertad de expresión, por eso aceptamos a quien consideramos oportuno. Ole. Yo no quiero contradecir a esta simpática señora, pero lo que ellos defienden nos es la libertad de expresión, es la libertad de admisión".

Concluyó Mateo: "Señora de Vox. no se puede huir de la gente que te critica. Se lo digo yo, que me los encuentro por todas partes. De hecho hoy me tomé una sopa de letras y en la cuchara ponía 'y lo de la bandera qué'".

