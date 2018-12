El tuitero Gerardo TC ha publicado un recadito en forma de tuit a los líderes del PP y de Ciudadanos, Pablo casado y Albert Rivera, que en apenas unos minutos ha corrido como la pólvora por Twitter. En el mensaje, que tiene ya 1.200 'me gusta' (y subiendo), el tuitero —y periodista de la revista digital Contexto— resalta la felicitación del activista e historiador David Duke, uno de los líderes de la organización supremacista Ku Klux Klan (KKK) en la década de 1970, a la formación ultraderechista Vox por su irrupción el pasado domingo en el Parlamento andaluz con 12 escaños.

Duke, a través de su cuenta oficial de Twitter, tradujo el mensaje de Vox celebrando sus excelentes resultados, haciéndolo propio: "12 escaños y el fin del régimen socialista. La España viva hace historia y demuestra que el cambio es posible", afirmaba el tuit, que añadía "la reconquista comienza en tierras andaluzas y se extenderá en el resto de España".

🔴🗳️ VOX triumphs in Andalusia! 12 seats and the end of the socialist regime 🇪🇸 #EspañaViva makes it history and shows that change is possible. The Reconquista begins in the Andalusian lands and will be extended in the rest of Spain 📣 #AndalucíaPorEspañahttps://t.co/qF4R2PA5e3