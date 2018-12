¿Recuerdas a Pesesín? Este ha sido el final del pez más famoso de la historia de España

Pesesín, el pez que se hizo viral en las redes sociales en verano de 2017 después de que su dueña lo dejase en su portal con un listado para que los vecinos lo cuidasen durante unas vacaciones escolares, será trasladado al Acuario de Gijón.

Su dueña ya no puede hacerse cargo de él, por lo que ha decidido llevarlo al acuario de la ciudad que, excepcionalmente, ha aceptado la donación, según ha informado el equipamiento en un comunicado.

Pesesín pasará unos días en cuarentena, para que los veterinarios comprueben que está totalmente sano antes de pasar a la exposición, sumándose a los más de 5.000 ejemplares que habitan en el Acuario de Gijón.

Alguien de mi edificio se ha ido de vacaciones y ha dejado en el portal a su PEZ para que el resto de vecinxs lo cuiden mientras tanto pic.twitter.com/WE70D1TXjo — Nuria (@Nuria_GMz) 11 de julio de 2017

La carpa dorada se hizo famosa gracias a la publicación en redes sociales de la nota que escribió su dueña en el portal de su edificio: "Me voy unos días de vacaciones y no me dejan llevar a PESESÍN. Necesito vuestra ayuda para que le deis de comer (sólo se le debe echar una vez al día). Dejó la comida y un cuadro para saber cuándo comió".

Al desconcierto vecinal inicial, con repetidas notas preguntando "¿quién es el dueño?", le siguió una coordinación envidiable sobre los cuidados del animalito.