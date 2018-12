Rosalía estrena el videoclip de 'Bagdad'

Rosalía ha publicado el videoclip de Bagdad (Cap. 7: Liturgia) este martes en su canal de YouTube. La artista había adelantado este lunes la noticia en sus redes sociales y el fragmento alcanzó en apenas unas horas más de 540 mil reproducciones.

Un día después y cuarenta minutos antes de lo previsto, la cantante ha compartido el videoclip. "Para todos los que les rompieron el corazón y se ahogaron en su pena", ha escrito en su cuenta de Twitter junto al vídeo de Bagdad, en el que aparece con nuevo look.

💔💔💔💔

Pa todos lxs q les rompieron el corazon y se ahogaron en su pena.https://t.co/dn63m2qBM7

For all those who were heartbroken and drowned in their sorrow.

💔💔💔