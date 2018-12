Susanna Griso ha vivido este martes en Espejo Público, de Antena 3, su reencuentro más especial. El programa ha recibido al periodista Matías Prats y ha dado lugar a un momento muy entrañable.

De hecho, Griso y Prats presentaron juntos los informativos de Antena 3 durante siete años, hasta que en 2004 separaron sus caminos profesionales. "Siempre hacíamos un informativo con sorpresa", recordaba la periodista este año durante su visita a El Hormiguero.

"Él me decía: 'Susanna, aunque no te haga gracia intenta reírte', porque había veces que yo decía que no me hacía ni puñetera gracia", añadía antes de asegurar: "Nos adoramos".

Este martes, Matías Prats fue a Espejo Público para presentar el especial 'La Constitución cumple 40' que se emite este martes. "Tú eres una persona muy querida en la calle", le dijo un colaborador del programa. Y Griso se apresuró a apuntar, en tono de broma: "Pero eso es porque no el conocen, ¿eh?".

Justo después la periodista se levantó para abrazar a su compañero. "¿Quién te quiere más que yo? ¿Quién te quiere más que yo?", le preguntó. "¡Mamá!", replicó Prats. "Bueno, con permiso de mamá", puntualizó la presentadora.

"¿Cuántos años hemos hecho informativos? De los mejores años que habrás tenido a lo largo de tu vida profesional. Todavía estás a tiempo de volver", le dijo el periodista. "¡No me des ideas!", acabó bromeando Susanna Griso.