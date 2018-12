Con este hilo te emocionarás y podrás colaborar en una buena causa

A veces las redes sociales hacen magia. Esta puede ser una de esas veces. Basta con leer el primer tuit del hilo creado por Jose Antonio Marcos para darse cuenta de que es así.

Sus palabras muestran el dolor ante las peor fase que uno atraviesa en la vida, la pérdida de un ser querido, así cómo, con esfuerzo y pasión, uno puede sobreponerse ante baches de tal magnitud como la pérdida de trabajo. Pero lo que ante todo reflejan las palabras de Marco son devoción y gratitud hacia su familia, así como las ganas de ayudar.

Febrero de 2017. Se pone mala y mi padre la acompaña al Hospital Clínico. Allí se pone nervioso y me llaman para decirme que vaya lo más pronto que pueda. Cuando llego me dicen que le ha dado un infarto y que no me preocupe que están ya con él.