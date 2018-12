La cadena de supermercados Lidl está arrasando en Twitter gracias a un producto que ha incluido en su último catálogo: una manta con calcetines integrados.

La foto la ha subido a la red social la usuaria @carmenimc junto al mensaje "¿pero en el Lidl qué están, en el 2038?" y en menos de un día acumula más de 17.000 'me gusta' y 8.300 retuits.

En la tienda online de Lidl ya se puede adquirir el curioso producto por 12,99 euros y en la descripción se puede leer: "De microfibra de alta calidad. Manta con calcetines integrados para no pasar frío en los pies".

Pese a la sorpresa general en Twitter, lo cierto es que el supermercado ya sacó el mismo producto a la venta hace justo un año y provocó un revuelo similar en las redes.

Estas son algunas de las reacciones que ha generado ahora:

Yo me voy a Comprar el poncho también pic.twitter.com/2wizTsOjCH

Voy a comprarla y a combinarla con la batamanta y no me voy a mover del sofa en la puta vida!! pic.twitter.com/z7Yxxl98kD

Me estoy riendo yo sola porque he leido muy convencida: "los OLORES pueden variar".



Y me sigo riendo.😆😆😆