Javier Cárdenas vaticina qué ocurrirá con Vox en las elecciones generales

Javier Cárdenas ha dado rienda suelta a su faceta de analista político y este martes dejó bien claro en su programa de radio cuáles son sus conclusiones tras los resultados electorales en Andalucía.

Durante tres minutos el presentador de Levántate y Cárdenas (Europa FM) arremetió contra José Félix Tezanos, presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) —de quien opina que debe dimitir por las discrepancias entre los resultados que predecían las encuestas y los que arrojaron las urnas—, dio cera a Pedro Sánchez y a Susana Díaz y se aventuró a predecir qué sucederá con Vox, "llave en Andalucía", en las próximas generales: "Se va a disparar y de qué forma".

Puedes leer su argumentación íntegra a continuación y escucharla aquí a partir del minuto 2:04:00:

"No deja de ser curioso que aún no haya dimitido el máximo responsable del CIS en España. Si tuviera un poquito de dignidad ayer mismo [el lunes 3] a primera hora hubiera dicho 'dimito', no 'pongo mi cargo a disposición'.

Hay que recordar que es un militante del Partido Socialista y es el que hizo las encuestas por las cuales Susana Díaz sacaba 47 escaños cuando ha sacado 33, 14 escaños menos. Curiosamente al PP en cambio, ¡oh, qué raro!, le quitaba escaños cuando dio bastantes más de los que él dijo. ¡Y no te lo pierdas, porque a Vox le ponía un solo escaño y ha sacado 12! ¡11 de diferencia!

Lo fuerte de todo esto es que lo pagamos con dinero público. Lo fuerte de todo esto es que Pedro Sánchez, a dedo, haya puesto un militante del partido a hacer encuestas cuando todos sabemos muy bien lo importante que es porque dirige un poquito la opinión de mucha gente [...]

La verdad es que lo de Vox, que el tío este, el Tezanos, decía que sacaba un escaño, ha sacado 12. De hecho, es la llave para Andalucía, a no ser que Susana Díaz haga un ejercicio de generosidad y dimita. Pero no lo va a hacer, todos lo sabemos, y no será que no le vayan a presionar para esto [...] Pedro Sánchez sale muy debilitado. ¿Por qué? Porque no es ningún secreto que si Vox ha sacado 12 escaños en Andalucía, el feudo más complicado para sacarlos, cuando haya elecciones generales se va a disparar y de qué forma.

Por cierto, felicidades también a todos esos humoristas y, ojo, periodistas serios que hablaban de un partido residual, como que eran cuatro colgados... alguno ha llegado a decir 'cuatro mierdas'. Pues fíjate tú, la llave de Andalucía. Y todo el mundo sabe muy bien que Andalucía era el lugar más complicado para Vox.

Pedro Sánchez sabe muy bien que cuando sean elecciones generales, y ahora sí que lo va a intentar retrasar lo máximo posible, porque ya sabe que está fuera de La Moncloa porque nadie se esperaba la irrupción tan tremenda de Vox, sabe perfectamente que es el único partido con el que no va a poder negociar nada. Van a por su cabeza. Y ya ve que la gente no olvida que está pactando con independentistas, con gente que quiere romper España, y le va a pasar factura. Veremos qué pasa a partir de ahora.

Y, por cierto, veremos si tiene un ápice de dignidad el tal Tezanos y dimite del CIS. Hay que poner una persona que sea más seria, porque el CIS lo pagamos todos, ojo, con un presupuesto millonario. A partir de ahora nos vamos a ver envueltos en mucha más manipulación porque se han dado cuenta de que con la que había antes no es suficiente para amarrar un gobierno [...] La manipulación periodística va a llegar a niveles que ni te imaginas. Te lo iré recordando".

