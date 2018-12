Mamen Mendizábal responde así a la dura crítica de un espectador por lo que ocurrió en 'Más Vale Tarde'

Mamen Mendizábal al frente de Más Vale Tarde (laSexta) es garantía de éxito. La presentadora ha logrado imponer su sello personal a un programa de actualidad en directo que suele ir como la seda.

Este miércoles, desde Más Vale Tarde han informado en directo de un escrache que han sufrido Albert Rivera y Manuel Valls en el Liceo por parte de medio centenar de jóvenes, que los han recibido al grito de "fuera fascistas".

Un usuario de Twitter ha vertido una crítica sobre ese tema en cuestión, cargando contra laSexta y contra la presentadora.

"Aunque lo retransmitan en directo, podrían condenar y criticar la actuación de esos fascistas que con la violencia no dejan de expresarse a los demás. O eso no se puede hacer porque no entra en la línea editorial de la cadena 'Periodismo' del bueno", ha escrito un espectador.

A esto, Mendizábal ha respondido con rotundidad: "No has debido ver el programa".