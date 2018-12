La hermana de Diana Quer, Valeria, presenta una denuncia por violación

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Sepúlveda (Segovia) está tramitando tramita una denuncia presentada por Valeria Quer, la única hermana de Diana Quer, por una supuesta agresión sexual cuando todavía era menor de edad, según ha avanzado el diario El Norte de Castilla. Fuentes próximas a la investigación indicaron ayer a este medio que, al parecer, la joven habría viajado a la provincia de Segovia desde su residencia en Madrid con un amigo. En un momento dado, el denunciado habría parado el vehículo en un paraje y agredido sexualmente a la joven.

En una rueda de prensa, la delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones, ha confirmado la presentación de dicha denuncia y que los hechos ocurrieron hace más de un año, aunque salen ahora a la luz. Sin embargo, pese a que la investigación judicial se está llevando a cabo en el juzgado de Sepúlveda, todas las diligencias policiales están teniendo lugar en Madrid. La denuncia, según la prensa local, fue presentada hace un año y medio en Pozuelo de Alarcón, localidad en la que la joven reside junto a sus padres.

Ante la repercusión mediática que tuvo el caso de su hermana, asesinada cuando regresaba de las fiestas de A Pobra do Caramiñal en 2016, la jueza ha solicitado la máxima discreción a los medios y a todo el personal para evitar "filtraciones" que deriven en una "indeseada avalancha mediática".

Por el momento, desde la familia Quer no se ha producido manifestación alguna sobre este caso. Juan Carlos Quer, el padre de la joven, defiende que se trata de un asunto que debe quedar en la "estricta intimidad" de la familia y ha enviado unas palabras a los medios de comunicación: "La noticia no se ajusta a la realidad. Una vez más, y como he hecho en ya innumerables ocasiones desde que desapareció mi hija Diana, apelo a la ética y responsabilidad de los medios", informa El Mundo.

El cuerpo de Diana Quer fue hallado el pasado 31 de diciembre, después de que su asesino, José Enrique Abuín Gey, más conocido como El Chicle, confesara ser autor de su muerte en A Pobra do Caramiñal, en A Coruña. El caso todavía está pendiente de juicio.

