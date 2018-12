La importante advertencia de Juanra Bonet en 'Boom' por el peligroso gesto de una concursante

Juanra Bonet trata a los concursante de Boom (Antena 3) con exquisito gusto y suele tratar de quitar los nervios a los participantes con todo tipo de bromas. Pero a veces se pone un poco serio por la seguridad de sus invitados en el plató.

Tras fallar la respuesta correcta y después de la explosión de la bomba, Bonet ha advertido rápidamente a la concursante: "No, no, no, no te muevas, que es muy resbaladiza".

No es la primera vez que Bonet lanza esta advertencia, y es que hace unas semanas otra concursante, después de un monumental cabreo, se movió tras estallar la bomba y casi se cae.

En el programa de este miércoles, Los Lobos se han enfrentado a Los Zorroslocos. Más que enfrentarse los han arrasado, como a todos.

Los Lobos volvieron a vencer a sus rivales, suman ya 365 programas en Antena 3 y su leyenda se agranda cada día más: optan a más de 3,4 millones de euros de bote y ya han ganado casi 1,8.