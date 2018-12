La vidente Esperanza Gracia conquista Twitter con su respuesta a este usuario

La vidente Esperanza Gracia se ha convertido en un referente en Twitter a la hora de repartir cortes a quienes le preguntan en esa red social.

Hace pocas semanas se convirtió en tendencia por su respuesta a una seguidora que quería saber qué salud iba a tener en el futuro. "Nena, eso a un médico", zanjó.

Ahora ha vuelto a coronarse con su contestación a un usuario que quería saber si encontraría el amor antes de Navidad. "Hola @ esperanzagracia Voy a encontrar el amor antes de navidad? (Soy géminis) Es que hace frío y no quiero pasarla solo :(", fue la pregunta.

"¿Qué tal un edredón por si acaso?", replicó la vidente.

No ha sido la única respuesta viral de Esperanza Gracia en Twitter en los últimos días. "Buenas noches quisiera saber qué tal van ir mis relaciones sexuales este 2019. Muchas gracias", fue la consulta de otro seguidor. "Con preservativos", zanjó ella.

La respuesta del edredón ha generado reacciones como estas:

