Santiago Abascal: "Quiero una ley que defienda a mis hijos de las denuncias falsas de cualquier desaprensiva"

"Es un partido de extrema necesidad para España, de españoles que defienden el sentido común, y no estamos preocupados en etiquetarnos ni en defendernos de los estigmas".

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha respondido así a la periodista Ana Rosa Quintana —en Telecinco— cuando le ha preguntado si su formación es de extrema derecha, y ha repasado los motivos por los que, a su juicio, su partido ha irrumpido con fuerza —logrando 12 escaños en el Parlamento de Andalucía—.

"Intuíamos que podía pasar algo que superase nuestras expectativas. En cada ciudad que visitábamos había un mitin mayor que en la anterior. Nadie decía 12 escaños, no descartaba cero, pero tampoco 10. Había un gran acoso contra nosotros caricaturizándonos, y pensábamos que podía haber un voto oculto", ha comenzado su planteamiento Abascal, quien ha asegurado que sus ideas "las defienden muchos españoles".

TELECINCO TELECINCO

Contra el Estado de las Autonomías

"Nos han votado votantes de la izquierda. Criticamos el Estado de las Autonomías, defendemos la unidad nacional, la libertad de los españoles, el orden constitucional y queremos reformar la Constitución con los mecanismos que hay en la Constitución", ha expuesto el líder de la formación ultraderechista.

Abascal ha justificado que se hayan presentado en una comunidad autónoma, aún yendo contra el Estado de las Autonomías, porque son demócratas que se adaptan al sistema: "Nosotros no queremos engañar a los españoles, queremos acabar con las autonomías porque han fracasado. Queremos devolver al Estado las competencias de educación, justicia y sanidad", ha defendido Abascal.

En referencia a Cataluña, el líder de Vox ha reconocido que el procés ha influido en su éxito ya que, a su juicio, su formación "dice lo que muchos españoles dicen en sus WhatsApp": "Hemos desafiado a la corrección política. Hemos aludido al proyecto común de España y decimos cosas que nadie decía. Mucha gente se ha sentido identificada. Lo que decimos es discutible pero había españoles que no tenían representación y ahora sí la tienen. España va a estar mejor representada", ha afirmado.

Violencia de género

"No bajan las cifras porque la Ley de Violencia de Género no acaba con la violencia contra la mujer. Queremos una ley de violencia intrafamiliar: niños, mujeres, ancianos...". Abascal ha argumentado que se rebela contra la idea de que "la violencia está en el adn de la masculinidad", por lo que quiere una ley "que proteja a las mujeres y a mis hijos de las denuncias falsa de cualquier desaprensiva".

En este punto, el líder de Vox ha defendido que "hombres y mujeres son iguales", tras lo que ha querido virar su planteamiento hacia la nacionalidad de "muchos asesinos": "Debemos saber qué nacionalidad tienen muchos asesinos. Hay cultura. Hay datos que poner encima de la mesa, y se ha querido alejar los datos que afectan a inmigrantes para no estigmatizarlos, y eso está bien. Pero hay que poner los datos encima de la mesa", ha planteado.

Aborto

"El aborto no es un derecho, e incluso las feministas más radicales piensan que va contra la mujer". El líder de Vox ha mostrado su rotunda oposición contra el aborto, "en defensa del más débil, el niño concebido": "Nosotros haríamos todo lo posible para que no se produjeran tantos abortos en España. Facilitaríamos la vida con lo público. No es un derecho y nadie puede sin más interrumpir su embarazo", ha argumentando.

Matrimonio homosexual

"El matrimonio es la unión entre hombre y mujer. Pero hay que regular uniones civiles". El líder del partido ultraderechista ha asegurado que no se opone a ningún colectivo negando la mayor: "No hay colectivos", ha defendido tajante, antes de asegurar que "muchos homosexuales piensan igual que nosotros".

"Defendemos que haya una unión civil entre homosexuales, pero que no se le llame matrimonio", ha argumentado, antes de sentenciar que Vox "no se mete en la cama de la gente".

Franco

"A Franco hay que dejarlo. A los muertos hay que dejarlos donde están. Es inaceptable atizar los odios del pasado". El líder de Vox ha cargado contra la Ley de la Memoria Histórica porque, a su juicio, dice a los españoles lo que deben pensar.

En referencia a posibles "nostálgicos franquistas" en las filas de su partido, Abascal ha echado balones fuera afirmando que lo que sí hay son "nostálgicos comunistas" en Podemos: "Somos antipodemitas y anticomunistas", ha exclamado tajante Abascal.

En su particular batalla contra el líder de Podemos, Pablo Iglesias, Abascal ha vuelto a responsabilizarle de instigar manifestaciones cuando dijo que había que hacer un antifascismo militante: "Nos gritaban os mataremos como en Paracuellos, contra Ortega Lara, etc. Y manifestaciones ilegales toleradas por el presidente del Gobierno. Nosotros no estamos en el debate de si somos o no antifascistas, estamos en el debate de lo que le importa a los españoles", ha declarado.

Inmigración

"Nosotros no vamos contra los inmigrantes legales, y esos no se dejan llevar por las etiquetas y nos votan". El líder de Vox ha pedido regular la inmigración en virtud de las necesidades de la economía nacional, ya que "los inmigrantes no vienen a pagar las pensiones automáticamente" y a lo que vienen es "a recibir ayudas sociales": "A los españoles, como tienen arraigo, los mandan a casa de sus padres", ha argumentado.

Abascal ha defendido el derecho a defender las fronteras españolas, ya que "no toda África cabe en Europa": "Lloraba Carmena y decía que vengan, que vengan todos, son los mejores. Es propaganda", ha planteado Abascal, quien ha pedido "señalar a la gente que les dice que aquí cabe todo el mundo".

"El efecto llamada es gravísimo. Nosotros tenemos que comprometernos. Las mafias saben que si entran en Europa, les ayudarán", ha considerado, antes de sentenciar que "las fronteras son importantes".

Anticonstitucional

"El partido que ha llevado ante el Supremo a los golpistas porque defendemos el orden constitucional no puede ser llamado anticonstitucional". Sobre este argumento ha girado la defensa de Abascal de la constitucionalidad de Vox, antes de volver a cargar contra Podemos: "Son ellos quienes quieren llegar a un acuerdo con los separatistas no les llaman anticonstitucionales", ha afirmado.

En referencia a la UE, Abascal ha asegurado que no defiende salir de Europa, pero sí luchar contra los Estados Unidos de Europa: "Con el Tratado de Niza España tenía más competencias", ha reflexionado, antes de acusar a la Unión Europea de alejarse de los orígenes judeocristianos y latinos.

Monarquía

"Nosotros no vamos a minar a la institución monárquica". El líder de Vox ha asegurado que, en la actualidad, quienes atacan al rey atacan a España, y que Felipe VI ha prestado un "servicio excepcional al país": "Y lo hizo en un contexto en el que el presidente del Gobierno no estuvo a la altura", ha resaltado.

Expresidentes

"No tengo relación con Rajoy y con Aznar, el mejor presidente de la democracia, hace tiempo que no hablo". Abascal ha ensalzado la figura del expresidente José María Aznar, al tiempo que ha cargado con dureza contra el socialista Pedro Sánchez, de quien dice que "no tiene escrúpulos": "Se apoya en los enemigos de España y dijo que convocaría elecciones automáticamente y ha engañado a los españoles".

"No convocará elecciones tras lo sucedido en Andalucía porque los españoles le echarían", ha concluido en este sentido.

"Derechita cobarde"

En cuanto al líder del PP, Pablo Casado, Abascal ha matizado que le cae bien, que tienen buena relación si bien "lo varones no le dejan hacer políticas": "Decimos que el PP y Cs es la 'derechita cobarde' porque es en lo que se han convertido y a Rivera le dije toro manso porque no sabe por dónde va a salir, se comporta como una veleta", ha argumentado.

Andalucía

"En Andalucía vamos a debatir y poner nuestras ideas sobre la mesa. No queremos cargos políticos. Lo más importante es no frustrar la alternativa política en Andalucía". Abascal ha resaltado que su formación debe ser generosa para favorecer el cambio en Andalucía y para que se puedan cumplir "las ideas": "Es lo que vamos a poner sobre la mesa", ha afirmado, antes de matizar que su deseo es que "España se salve".

"Me han parado estos días en Andalucía y los que no me dan la enhorabuena me dan las gracias", ha concluido.

Si quieres leer más historias como esta visita nuestro Flipboard