La increíble coincidencia (doble) de Ana Guerra y su compañera preferida de 'OT'

Ana Guerra ha estrenado este jueves su segundo single y videoclip, Bajito, un alegato por la diversidad sexual donde pueden verse parejas de todo tipo. Este mismo jueves lanza remix Lola Indigo, el grupo de Mimi, compañera de Ana Guerra en Operación Triunfo 2017.

Aunque fue la primera expulsada y la canaria quedó quinta en el concurso, fueron muy cercanas, e incluso se formó un grupo de fans que las emparejaban, algo que ellas han alimentado en sus escasas apariciones juntas.

Por eso ha desatado el cachondeo y la locura entre los fans cuando se han desatado dos coincidencias a raíz del doble lanzamiento: la primera es el anuncio que mostraba el vídeo de Bajito en Youtube...

Quería ver el videoclip de @anaguerra y me ha aparecido el anuncio de @lolaindigomusic 😍 ¿Casualidad? No lo creo 🙈 #BajitoAnaGuerra #LolaNoBailaSola #Warmi 🔥❤️💜💙 pic.twitter.com/x222PSfOFg

Esto no puede ser casualidad, o sea tendríais que haber visto la carita de que se me ha quedado cuando he visto que aparecia esto justo antes del video de Ana Guerra. Una señal? Destino? No perdona, es Warmi Bitch #BajitoAnaGuerrapic.twitter.com/nTts2sp9BV