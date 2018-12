Anabel Alonso aclara un titular sobre ella y Vox: "Está mal manipular un comentario"

La actriz Anabel Alonso ha aclarado en Twitter un titular sobre ella y el partido ultraderechista Vox que había publicado la web Fórmula TV.

"Anabel Alonso carga contra VOX: "Los partidos que no respetan la democracia, deberían ser expulsados de ella", era el titular que ha corregido la actriz.

"Está mal manipular un comentario. Me refiero a TODOS los partidos que no respeten la democracia", ha aclarado Anabel Alonso.

Está mal manipular un comentario. Me refiero a TODOS los partidos que no respeten la democracia.



En : Anabel Alonso carga contra VOX: "Los partidos que no respetan la democracia, deberían ser expulsados de ella" https://t.co/0kECgG1wxw