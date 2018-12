"Cuánta tontería, dios mío": polémica por la última publicación de Cristina Pedroche en Instagram

La última publicación de Cristina Pedroche en Instagram ha provocado una polémica entre sus seguidores que seguramente ella no esperaba.

La presentadora y colaboradora de Zapeando ha compartido la fotografía de uno de los últimos platos incorporados a la carta de StreetXo Madrid, uno de los restaurantes de su pareja, Dabiz Muñoz.

"No dejo de pensar en nuestro nuevo plato. Tiradito de salmón salvaje con leche de tigre de ají amarillo e hibiscus, aceite de humo, huevas de trucha y papas moradas", ha escrito Pedroche junto a la foto.

La imagen del plato, que parece una pintura, ha desatado un intenso debate entre quienes valoran el trabajo de Muñoz como chef y quienes creen que su restaurante y la alta cocina son, básicamente, una engañifa.

Estos son algunos de los mensajes que se han cruzado tras la publicación de Pedroche:

Cristina, me parece miu bien todo lo que cuentas. Me encantaría poder probar aunque sea alguno de los platos que sacas por aquí, aunque me es imposible porque soy una currita mileurista, ¿por qué no le dices a tu pareja que haga como Chicote? Tiene una carta apta para todos los públicos y da gusto ir. ¿Acaso personas como tus padres podrian permitírselo? Sé que ya vives a otro nivel, pero te recomiendo que nunca te olvides de dónde vienes, porque si no ése será tu fin.

Trasto72