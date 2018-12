"Va con pistola este tipo, va con pistola. Da susto". El cofundador de Podemos Juan Carlos Monedero, ha respondido al líder de Vox, Santiago Abascal, quien en su entrevista en El Programa de Ana Rosa el pasado 5 de diciembre afirmó que en Podemos había "nostálgicos comunistas de la hoz y el martillo": "En su partido hay un germen tremendamente violento y a ellos nadie les llama inconstitucionales", aseguró Abascal.

"Tenemos derecho los españoles a que nuestras puertas de entrada estén protegidas, al menos tan protegidas como las puertas de la casa del líder de Podemos. Nadie le pregunta a Iglesias por el número de escoltas que le guardan su casa", afirmó Abascal.

"Toda la extrema derecha necesita odiar a alguien, porque si no no pueden establecer sus programas, devastadores con nuestra democracia", ha argumentado Monedero, quien ha matizado que "lo relevante de Abascal no es que quiera acabar con Canal Sur, es que quiere acabar con las políticas sociales en Andalucía".

"¿Cuál es el argumento? Odiar, y para eso necesita construir un demonio, un fantasma con Podemos", ha opinado el cofundador de Podemos, quien ha considerado que, a su juicio, "los partidos antisistema son el PP, que tiene 1.000 casos de corrupción".

