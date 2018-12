La exmilitante socialista y tertuliana Beatriz Talegón ha lanzado algunas propuestas alternativas —en Twitter— "para combatir el fascismo", tras los incidentes producidos este jueves en un acto conmemorativo del 40 aniversario de la Constitución del colectivo "Borbonia" en Girona —que ha recibido el apoyo de el PP y Vox—, en el que han irrumpido varios centenares de personas —muchas encapuchadas— para boicotear el evento.

Durante los disturbios, un joven ha sido detenido y una veintena de personas han resultado heridas, 15 de ellos mossos d'esquadra. La plaza estaba vallada para evitar la irrupción en la misma de las manifestantes contrarios al acto conmemorativo y alrededor de una veintena de furgonetas de los Mossos d'Esquadra se encontraban en ese lugar y sus aledaños para evitar enfrentamientos.

Al llegar a la plaza, los manifestantes han derribado las vallas situadas en uno de los extremos para intentar acceder a la misma por la fuerza, momento en el que se ha producido la primera carga de los Mossos d'Esquadra.

De este modo, Talegón ha "condenado" el "exceso de violencia" de los Mossos y el lanzamiento de objetos de "supuestos antifascistas", antes de proponer medidas como "plantear que haya una resolución parlamentaria donde se determine que Cataluña es un país en el que el fascismo no se permite" o promover la "ilegalización" de formaciones que ahora son legales.

Asimismo, propone acudir vestidos de nazi a los actos de extrema derecha, aplaudiendo "muy fuerte cada burrada que digan": "Me dedicaría a dejarles en evidencia desde el humor más descarado. Me reiría de ellos", ha escrito Talegón:

Quines són aquestes formes tan interessants de combatre el feixisme? Si tens la recepta, exposa-la siusplau. Per començar, seria interessant no tenir un govern que deixa manifestar impunement l'extrema dreta, no creus?

¿Cuáles son estas formas tan interesantes de combatir el fascismo? Si tienes la receta, exponla, por favor. Para empezar, sería interesante no tener un gobierno que deja manifestar impunemente la extrema derecha, no crees?

2- qué hacemos con formaciones políticas que son legales? Supongo que promover acciones de denuncia para su ilegalización. De lo contrario, los escarches estarán para todo el que considere inadmisible al contrario. Y ahí yo no me sitúo.

3- yo optaría por acciones mucho más visuales. Que no den lugar a cargas policiales de ningún tipo y que dejen en evidencia a los fascistas disfrazados de demócratas. Como? Con humor y un poco de sorna: la finalidad es ridiculizarles. No hacerles más grandes de la mierda que son

4- una propuesta rápida? Me dedicaría a adudir a sus actos. Llenarlos. Con disfraces nazis. Me dedicaría a aplaudir muy fuerte cada burrada que digan. Me dedicaría a dejarles en evidencia desde el humor más descarado. Me reiría de ellos.