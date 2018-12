Este corto de 1943 se hace viral y es una bofetada a la extrema derecha

Son poco más de dos minutos. Pero dan para reflexionar durante días. Un fragmento de un corto que el Departamento de Guerra de EEUU publicó en 1943 se ha convertido en un auténtico fenómeno en las redes sociales porque supone una auténtica bofetada al auge de la extrema derecha en el mundo.

El vídeo lo publicó en Twitter Javier Bauluz‏ el pasado día 4 de diciembre, después de la irrupción de Vox en el Parlamento andaluz, y en estos tres días acumula más de 275.000 reproducciones, 10.000 retuits y 12.000 'me gusta'. En otras redes, como Facebook, las imágenes se están difundiendo con una rapidez similar.

"He oído este discurso antes", dice Bauluz junto a las imágenes. Y, poco después del éxito viral del vídeo, añade: "Me despierto en la frontera sur de Mexico y me sorprende mucho la viralización de mi tuit. Ya toca despertar. Ya están aquí # Fascismo".

La película se llama "Don't Be A Sucker" ("No seas tonto") y en su versión total dura 17 minutos:

Estas son algunas de las reacciones que ha generado:

Estamos en el momento perfecto para que cale el mensaje fascista.10 años de crisis,trabajo precario,sueldos bajos, desafección,el tema nacionalistas. Se puede señalar a unos culpables, y solucionar fácilmente los problemas, bajo su abrigo todo será mejor. La semilla está plantada — Doolittle (@bar_bero) 4 de diciembre de 2018

Excelente!!! Las personas no nacemos con prejuicios.!!!👏👏👏 — Sonia Silvera (@muyson) 4 de diciembre de 2018

Gracias por este fragmento tan necesario en días como éstos... Lo pondría en bucle sin parar a muchos de mis paisanos. — JuanjoGle (@juanillo_pillo) 4 de diciembre de 2018

Esto tendrían que ponerlo en todas las televisiones de España y a todas horas. A ver si a muchos se le caía la cara de vergüenza. Todos somos iguales. No hay ciudadanos de primera ni de segunda. — Miguel Alustiza (@Miguelalus) 4 de diciembre de 2018

Dividir a la ciudadanía en grupúsculos aislados y lanzarlos los unos contra los otros es un clásico de la política de cualquier ideología. Vamos, que aplica a Vox y al resto del espectro. Por desgracia no es genuino de los agitabanderas.



Cool video tho. — Mr. 일각수 (@isthataunicorn) 4 de diciembre de 2018

Particularmente puede ser acreditado con facilidad a @realDounalTrump a partir de sus múltiples declaraciones. Lástima que la humanidad nunca terminará de aprender. — Luis Pablo Mondragon (@MondragonGuzman) 4 de diciembre de 2018

No nacemos con prejuicios. Excelente — alba marsan (@albamnegre) 6 de diciembre de 2018

Curioso que haya votantes de Vox que se den por aludidos. No digo na y lo digo to — Tamilo (@tamiloxd) 5 de diciembre de 2018