Marta ha sido la última en irse de OT. La audiencia del talent show de TVE ha querido salvar a Sabela y ha dejado fuera de la Academia a la malagueña, que cerró su paso por Operación Triunfo interpretando One more try de George Michael.

Su marcha ha llegado tras haber sido nominada en otras tres ocasiones—en la gala 5, en la 8 y en la 9—, de las que salió ilesa gracias al voto del público. A eso se ha referido en la entrevista concedida un día después a Fórmula TV, en la que ha lamentado la falta de apoyo de sus compañeros y de los profesores.

Nunca he sido salvada ni por la Academia ni por mis compañeros.

"Me ha flipado el hecho de que la gente me salvase, pero sí que es verdad que nunca he sido salvada ni por la Academia ni por mis compañeros. Hubiese molado que me hubiesen salvado una de las veces pero bueno. No sé. De todo se aprende, este era el camino que tenía que seguir", ha asegurado.

El momento más duro de la noche 😭😭 La concursante que tiene que dejar #OT2018 en esta #OT18Gala11 es Marta. Así ha sido el momento de la expulsión ▶https://t.co/DLHMYeRBKSpic.twitter.com/BDDIklzrgF — TVE (@tve_tve) 5 de diciembre de 2018

La joven de 18 años ha hablado largo y tendido y ha reconocido que deja el programa feliz, especialmente por lo que se ha encontrado al salir a la calle. "Lo que tengo aquí fuera es increíble, hay muchísima gente que me quiere y me estoy dando cuenta de que tengo muchísimo apoyo", ha añadido.

Entiende que esta vez "le den la oportunidad a Sabela", porque "es una persona con muchísimo talento" e hizo "un numerazo con baile". Justo lo contrario que ella. "También tiene muchísimo apoyo fuera. No creo que haya algo que ha hecho que Sabela se quede, simplemente que me han apoyado un montón y veo lógico que esta vez se salve Sabela", ha continuado.

En la entrevista también ha dicho que no le ha dado tiempo a llorar —"en algún momento tendré que desahogarme, pero ahora estoy canalizando todo bien"— y se ha metido en los temas más polémicos de esta edición: el despido de Itziar Castro y la vuelta de Los Javis.

"Tienen maneras distintas de trabajar. Sí que es verdad que una cosa que a mí el jurado me decía mucho, y en una gala a mí me afectó, era el tema de la interpretación. Necesitaba interpretar las canciones. Entonces a mí me puede venir mejor una manera u otra dependiendo del profesor", ha dicho la triunfita, a la que Itziar le enseñó "un montón de cosas" pero a la que Los Javis le hicieron hacer clic.

"Sobre todo porque ya llevábamos más tiempo dentro del programa. Me ayudaron muchísimo, muchísimo. Pero por eso, porque creo que cada profe tiene su manera de trabajar las cosas y alguno nos puede venir uno mejor que otro", ha querido aclarar.