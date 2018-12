PETA propone cambiar dichos como "ser un conejillo de indias" y "matar dos pájaros de un tiro" por dañinos para los animales

La organización animalista Personas por el Trato Ético de los Animales (PETA) ha publicado en sus redes sociales una serie de recomendaciones para adaptar algunos dichos populares a un lenguaje más respetuoso con los animales, que no trivialicen su sufrimiento.

"Las palabras importan y del mismo modo que nuestro concepto de justicia social evoluciona, también evoluciona nuestro lenguaje", decía la asociación a través de su cuenta de Twitter.

Para cambiar la dinámica, los animalistas recuerdan algunos "especismos" de usamos en conversaciones cotidianas y que hacen referencia a daño o a ofensas a los animales. Por ejemplo, propone cambiar la expresión "matar dos pájaros de un tiro" por "alimentar dos pájaros con un bollo", o "coger el toro por los cuernos" por "coger la flor por las espinas", también que "disparar a un caballo muerto" pase a ser "alimentar a un caballo alimentado", o '"ser un conejillo de indias" por "ser un tubo de ensayo".

"Al igual que se convirtió en inaceptable usar un lenguaje racista u homófobo, las frases que trivializan la crueldad hacia los animales desaparecerán cuanta más gente empiece a apreciar a los animales por lo que son y comiencen a traer bollos a casa en lugar de bacon", abundan.

Words matter, and as our understanding of social justice evolves, our language evolves along with it. Here's how to remove speciesism from your daily conversations. pic.twitter.com/o67EbBA7H4

Just as it became unacceptable to use racist, homophobic, or ableist language, phrases that trivialize cruelty to animals will vanish as more people begin to appreciate animals for who they are and start 'bringing home the bagels' instead of the bacon.