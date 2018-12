Francisco Marhuenda, director de La Razón y colaborador habitual de LaSexta Noche, programa de debate político presentado por Iñaki López, ha provocado la indignación de muchos en las redes sociales tras asegurar que Vox "no es facha".

Una frase que ha provocado un duro enfrentamiento con Javier Sardà, que ha obligado a López a mediar.

"Yo de Vox..., es que en este país la gente no lee. Ya hemos decidido... señores de la izquierda, programa de Vox, se mira, se lee, se ojea, a ver, ¿dónde dice que es machista, homófobo, facha, ultra, que quiera matar a inmigrantes? Leéroslo", ha afirmado Marhuenda.

LASEXTA.COM Francisco Marhuenda en 'LaSexta Noche'.

Tras un momento de discusiones cruzadas, el director de La Razón ha vuelto a tomar la palabra gracias a la mediación de López.

"En general, me gustaría que se leyera. Yo, hay cosas en las que no estoy de acuerdo, como lo de acabar con las autonomías, pero leérselo y veréis que no es ni facha, ni antieuropeísta...", ha agregado Marhuenda.

Esta vez, su frase ha provocado la ira de Sardà. "¿Vox no es facha? ¿Que Vox no es facha? ¡Pero Marhuenda!", ha reaccionado el tertuliano. "Hola, espectadores, Vox es facha. Hombre, es que ya está bien", ha agregado Sardà.

Marhuenda ha respondido diciendo que "si fuera de Vox" le "metería una querella" que se iba a "quedar temblando por decir chorradas".

"¡Venga ya! ¡Métemela tú, que eres el representante de Vox en la Tierra. ¡Está blanqueando a Vox, que les ha felicitado el Ku Klux Klan!", ha reaccionado Sardà.

Tras volver a mediar López y repasar algunos de los puntos del programa de la formación ultraderechista, Marhuenda ha pedido "ver a ver qué hace Vox" porque en su programa "no hay nada inconstitucional". "Hay que ver qué dicen que vaya en contra de los derechos humanos", ha agregado.

Las palabras de Marhuenda le han valido un duro reproche en las redes sociales:

Perdonad acaba de decir Marhuenda que Vox no atenta contra los derechos humanos o ha sido cosa mía????????? #l6Naltavox — Eme Jones (@m_rgencias) 8 de diciembre de 2018

Marhuenda blanqueando a la extrema derecha de Vox en televisión #l6naltavox — Félix (@ffelixsd0) 8 de diciembre de 2018

Pero como se atreve a decir Marhuenda que VOX no es facha ni antieropeista, nooooo Paco es fascista #L6Naltavox — Lucia Blanco Garcia (@luciablagar) 8 de diciembre de 2018

Marhuenda acaba diciendo esta noche que VOX es un partido de centro... Que locura de "persona" #L6Naltavox — Dani (@dpg1524) 8 de diciembre de 2018

Marhuenda defendiendo el programa electoral de VOX. Pa mear y no echar gota, aunque nada que no esperásemos... #L6Naltavox — YOLANDA RODRIGUEZ (@YOLANDARODRIG73) 8 de diciembre de 2018

#l6naltavox Gran ( y nueva ) aportación de Marhuenda a la cultura universal: ? " Vox no es facha ". @SextaNocheTV — Ximo Barberà Gili (@Ximobarbera) 8 de diciembre de 2018

Paco Marhuenda diciendo que Vox no es facha xdddd — Manisa 🎬 (@ManisaTardis) 8 de diciembre de 2018

#L6NaltaVox marhuenda defendiendo a vox ,ya ha encontrado otro mecenas debe ser que el PP ya no le da bastante dinero. — Dorothy (@majarones2014) 8 de diciembre de 2018

¡Sorpresa! Marhuenda negando que Vox sea fascista. — Zoidberg (@SirGilYPua) 8 de diciembre de 2018

Marhuenda esta a un paso de decir que VOX es extremo cuquismo.#L6NaltaVox — Em 💯 Si (@MakPolloh) 8 de diciembre de 2018