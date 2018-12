Críticas a TVE por recomendar un tratamiento a embarazadas sin base científica

Lourdes Montes, la mujer de Francisco Rivera Ordoñez, tiene una sección en Corazón (La 1) en la que da consejos de cuidados y belleza. Se llama Los consejos de Lourdes y en el programa emitido este domingo ha recomendado un "tratamiento que ayuda mitigar algunas molestias" del embarazo: el cupping —o ventosaterapia—.

La mujer a la que entrevistó para hacer el reportaje explicó que era un tratamiento para eliminar toxinas a través de unas copas de cristal que succionan la piel para "drenarla y favorecer el sistema circulatorio". Como es un tratamiento que no tiene ninguna tecnología, en el reportaje se afirmó que se podía realizar en cualquier parte del cuerpo, incluida la barriga.

La emisión de este reportaje en un programa de la televisión pública ha indignado a buena parte de la comunidad científica, que ha criticado duramente que se difundan estas terapias sin ningún valor científico en espacios de máxima audiencia.

Marián García, licenciada en Farmacia y más conocida como Boticaria García, ha sido la más crítica con el reportaje y ha pedido en su cuenta oficial de Twitter que se deje de "vender la burra a las embarazadas".

Lucía, mi pediatra, también se ha unido a las críticas (entre otra mucha gente) y ha afirmado que "es inadmisible este tipo de mensajes ante audiencias de miles de personas".

Ni televisión pública, ni privada, ni prensa, no radio... que no, que no puede ser. Que es inadmisible este tipo de mensajes ante audiencias de miles de personas. Será que no habrá profesionales ampliamente cualificados para llenar programas y programas!#SaludSinBuloshttps://t.co/WEJxXmyKhV