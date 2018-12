'Salvados' se adentra en Vox: "Enfrenta a pobres contra pobres" por "las migajas del Estado del Bienestar"

Salvados se ha colado a escondidas en varios mítines de Vox, partido que los había vetado de sus actos, y ha entrevistado a diversas personas para analizar el auge de la formación de ultraderecha, así como la opinión de los inmigrantes, blanco del odio de su discurso.

Uno de los inmigrantes entrevistados por Jordi Évole estudia y trabaja en España, cotizando a la Seguridad Social. Escuchar su relato sobre cómo llegó al país es espeluznante: "Casi inconsciente, recibí varios golpes al llegar, la ola del mar me echó fuera. La Cruz Roja tuvo que llevarme al hospital".

"Vengo de un país donde no se habla español y, desde el minuto uno, la primera cosa que empecé es a integrarme. Pero para ello, esta sociedad también tiene que acogerme", relata el hombre en un castellano perfecto. Aún así, le siguen diciendo que tiene que integrarse.

A pesar de sus esfuerzos, tiene que "estar justificando todo el tiempo que no vivo de las ayudas ni me aprovecho por ser extranjero. En todos sitios tengo que decir que estoy estudiando en España pero no recibo ninguna beca, me pago yo mismo mis estudios".

No me preocupa Vox, me preocupa la gente" Un inmigrante que estudia, trabaja y cotiza en España.

El hombre se plantea: "¿Hasta dónde quiere esa gente que les demuestre? No tengo que demostrarle nada a nadie. No me preocupa Vox, me preocupa la gente. Vox se está aprovechando de la coyuntura".

"Ha conseguido enfrentar a pobres contra pobres. Crea un conflicto entre la gente para que se empiecen a mirar primero con miedo, luego con rabia y finalmente con odio", analiza una mujer ante las cámaras.

Una batalla por "las migajas del Estado del Bienestar"

La mujer ofrece el siguiente análisis del auge de Vox: "Cala más en los barrios más populares y con mayor diversidad cultura, donde la población tiene miedo de perder lo poco que tiene. Crea un espacio de competición por los recursos públicos, por las migajas del Estado del Bienestar".

Para crear ese enfrentamiento, el discurso de Vox es el que siempre adopta la extrema derecha: "Los inmigrantes nos quitan trabajo/ayudas". Pero, como recuerda la mujer, "no se puede acceder a ninguna ayuda si no tienes la documentación en regla".

Cala en los barrios populares, donde la gente tiene miedo de perder lo poco que tiene" Una mujer explica el auge de Vox

En un balcón, dos jóvenes en edad universitaria contemplan un mitin de Vox y expresan su asombro: "Me imaginaba abuelillos de 70 años anclados en Franco y veo que está lleno de jóvenes", afirma uno.

El otro dice que no comprende "cómo tras 36 años dictadura hay gente que piensa otra vez esto". Y el primero le responde: "No es que lo vuelvan a pensar, es que nunca se les ha quitado de la cabeza".