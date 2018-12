El Ayuntamiento de Vigo ha vetado una charla que organizaba la eurodiputada de En Marea, Lidia Senra, junto con un grupo que pide retirar la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano (VPH) del calendario obligatorio, según ha informado La Voz de Galicia.

La charla en cuestión formaba parte de una jornada informativa llamada Mujeres y Salud que se iba a celebrar el próximo 15 de diciembre en el Museo de Arte Contemporáneo de Vigo, y tenía previsto abordar la violencia y la discriminación que sufren las mujeres en el tratamiento médico.

Sin embargo, a medida que se fueron conociendo más detalles sobre la programación de la jornada también se supo que en una de las charlas participaría la Asociación de Afectadas por la Vacuna del Papiloma, un colectivo que asegura que la vacuna contra el VPH es responsable del cáncer de cuello de útero y reclama que se retire del calendario obligatorio.

Esto provocó mucha indignación entre la comunidad médica y científica y algunos, como Lucía, Mi Pediatra, han denunciado el caso a través de las redes sociales.

No son pocas ya las empresas o los congresos científicos a los que he ido hablando de la utilidad de las redes sociales en nuestro día a día. Hoy me levanto con una gran noticia que me reafirma en la responsabilidad tan grande que tenemos entre manos. 👇🏼 pic.twitter.com/hAhuPtfDWp — Lucía, mi Pediatra (@luciapediatra) 8 de diciembre de 2018

- Lídia Serna eurodiputada organiza una jornada que pide retirar la vacuna del Papiloma del calendario. Vacuna que según el último informe de la OMS y de más de 10 millones de dosis administradas determina que es "extremadamente segura" https://t.co/1nCDggFoB4 — Lucía, mi Pediatra (@luciapediatra) 8 de diciembre de 2018

- Las redes sociales arden. La comunidad científica, divulgadores, compañeros y población general nos unimos en bloque. Imposible permanecer callados frente a semejante despropósito. pic.twitter.com/pvCDkaG4Gx — Lucía, mi Pediatra (@luciapediatra) 8 de diciembre de 2018

A las pocas horas de que saltase la polémica, un portavoz del Ayuntamiento de Vigo aseguró que esa charla no se iba a celebrar en ningún espacio municipal, según informó de nuevo La Voz de Galicia: "No vamos a cooperar con colectivos antivacunas, así que la charla no se va a celebrar en el Marco —Museo de Arte Contemporáneo de Vigo—".