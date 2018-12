Cabreo generalizado con un concursante de 'Ahora Caigo' por este comentario a una chica del público

Ahora Caigo se ha convertido en uno de los programas más exitosos de las tardes de Antena 3. El concurso presentado por Arturo Valls ha conseguido crear un lenguaje propio y reunir a cerca de dos millones de personas frente al televisor.

En la tarde del lunes, uno de los protagonistas de la tarde fue Asier, un joven que tras ser eliminado en la primera pregunta intentó ligar con una chica del público.

"He visto una chica muy maja en el público y no sé si me vas a dejar presentarme", ha dicho el concursante.

"Eres un profesional, pero esto cómo es...", respondía Valls, que no daba crédito.

Al momento, el joven fue directo a una chica del público, que le aseguró que "tenía novio", algo que no ha importado a Asier: "No pasa nada, yo te doy mi número, lo hablas con tu novio o lo que quieras, y cuando decidáis... te doy mi número y hablamos".

Un gesto que muchos han criticado al concursante en la etiqueta #AhoraCaigo, no se han incluido en la noticia los insultos graves al concursante.

#AhoraCaigo pero este chaval que se cree?? Al hoyo como es merecido 👎🏼penoso, típica persona que tiene la cabeza solo para peinarse, más libros y menos cepillos!!! — Saúl95 (@Saul_SDJ) 10 de diciembre de 2018

Dice Asier que él no se sube ni al tren de la bruja.

Menos mal, si la bruja le viera, se asustaría por lo fantasma que es.#AhoraCaigo — Silvia 🖤♀️🎗️ Alma Rebelde (@junobuffay) 10 de diciembre de 2018

#ahoracaigo más chulo que un ocho el asier,y más basto y no nace, búscate una afición nueva,que no te está funcionando lo de ligar🤣🤣 — Purpose. (@aroa_dg99) 10 de diciembre de 2018

Pobre chavala que mal rato ha pasado #AhoraCaigo — Su (@masqueropa) 10 de diciembre de 2018