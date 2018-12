El sorprendente nuevo 'look' con el que Miguel Ángel Muñoz se ha colado en directo en 'Antena 3 Noticias'

Miguel Ángel Muñoz sorprendió este domingo a la audiencia de Antena 3 Noticias por partida doble. El actor protagonizó una visita sorpresa en directo para promocionar el capítulo final de Presunto Culpable —la serie que protagoniza en Antena 3 y que finaliza este martes— y estrenó nuevo look.

#Feliz d estar en directo con @MonicaCarrillo y #MatiasPrats en el súper plató d @A3Noticias 🙌🏻 Casi no me hace ilusión q esto se haga por 1a vez y hayamos hablado del final d #presuntoculpable #Gracias @antena3com @oscarvazquezcar MARTES 22:45 sabremos quien asesinó a Anne 🕵🏻‍♂️ pic.twitter.com/UOhacv0dWE

Mónica Carrillo hizo una minientrevista a MAM, al que se relaciona desde el pasado verano con Ana Guerra, después de hacer una quedada por Twitter.

Si me lo pides así lo mismo me paso por las #NoticiasFinDeSemanaA3 Venga! Voy para @antena3com a ver qué me cuentas @MonicaCarrillo! 😉 https://t.co/jtMwrxycFc