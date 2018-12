La dura confesión de Carlos Latre: "Perdí todo mi dinero"

El humorista Carlos Latre acudió este domingo a Liarla Pardo, el programa de actualidad de Cristina Pardo en laSexta.

La periodista repasó con el cómico su trayectoria profesional, muy marcada por sus imitaciones en Crónicas Marcianas, el programa nocturno que presentó Javier Sardá en Telecinco del 97 al 2005, donde cada noche era un personaje distinto: de Berta la becaria al propio Boris Izaguirre.

"Con los años me he dado cuenta de que aquello fue mi gran universidad. Fueron seis años con los mejores", aseguró Latre.

Aunque no todo fue un camino de vino y rosas: "Venía muy sobrado de Crónicas, había ganado mucho dinero y me metí a producir una serie en la que me arruiné. Perdí todo mi dinero. Me quedé tieso como un palo".

Latre se refiere a El mundo de Chema, una serie que estrenó en 2006 en Cuatro y que tenía 39 capítulos de 30 minutos. La ficción fue cancelada al cuarto capítulo.

Ahora, Latre triunfa como jurado de Tu cara me suena (Antena 3), uno de los espacios televisivos más vistos de España. Además, ha estrenado en Onda Cero un nuevo programa de humor llamado Surtido de ibéricos.