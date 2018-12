La "nueva leche vegana" de Reino Unido que escandaliza a los valencianos

Los habitantes de Londres ya pueden pedir a domicilio Tigermylk, que se vende como una "nueva leche vegana" descrita como "cremosa y dulce y con regusto a fruto seco" y deriva de una "tradición africana y chufa"... ¿Te suena?

This new vegan milk uses African tradition and tiger nuts to create its sweet flavor pic.twitter.com/2phOkGPx6G

Era difícil verlo porque chufa en inglés de dice "tiger nut", literalmente "cojones de tigre". Pero varios españoles no han tardado en darse cuenta de que esto, ni es nuevo, ni es una leche vegetal.

Se parece (mucho) a la horchata, una bebida con siglos de historia que tiene poco de nueva. Esta elaboración tiene muchos más ingredientes, entre ellos aceite de girasol, guisantes y hasta azúcar de remolacha que consigue un efecto de chocolate.

Aunque en el vídeo mencionan la horchata, se dejan fuera el limón y la canela y además sueltan que se toma "normalmente a última hora de la tarde como aperitivo".

Los valencianos son los más escandalizados.

This supposed new vegan milk is drunk in Spain for at least 1000 years. It is an Arab gastronomic heritage