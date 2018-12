Tinet Rubira: "Los datos no casan con esta percepción de que 'OT' no va bien"

Kantar Media ha presentado este lunes un estudio sobre el alcance total de audiencia de Operación Triunfo (La 1), tanto en plataformas televisivas como digitales. Los datos han sido el resultado de la colaboración entre la consultora, RTVE y YouTube.

Justine Ryst, directora de YouTube para el Sur de Europa, Ignacio Gómez, director de RTVE Digital & Investigación y Tinet Rubira, director de Gestmusic, han debatido sobre cómo se ha llevado a cabo la estrategia del talent show.

Gómez ha indicado la necesidad de TVE de contar con "más formatos como OT, capaces de generar contenido transmedia. Para que esto se convierta en un paradigma tenemos que conocer mucho mejor cómo consumen nuestros usuarios nuestros contenidos en YouTube".

"Nosotros producimos contenidos y nos da igual a través de qué plataforma se consuma. Se lo pusimos muy fácil al público, fuimos a buscarlo a las redes. El objetivo era que la gala de los lunes fuera un evento. No tiene sentido hacer un programa como OT y no llegar a la gente de 14 a 21 años", ha apuntado Tinet Rubira.

A nivel europeo se aprecia cada vez más cómo los medios tradicionales utilizan YouTube para reinventarse e utilizar toda la potencia de la plataforma para llegar a trascender también a nivel internacional. "Vemos cada vez más cadenas que recurren a YouTube como un catálogo o como un laboratorio de nuevos formato", ha desvelado Justine Ryst.

El hecho de que se emita un contenido en una plataforma no te garantiza nada. El programa apostó desde el primer momento por adaptarlo al lenguaje en lugar de dejar el contenido de la televisión tal cual en las plataformas. Fue una forma de convencer al público joven de que en la televisión lineal se siguen haciendo cosas interesantes. Así se explica, por ejemplo, que el pase de micros haya logrado un nivel de convocatoria similar al de un contenido en televisión. "La gente joven es muy ansiosa. Quiere las cosas ya y gratis", ha explicado el director de Gestmusic

Si estuviésemos pensando en el público de 50 años, los concursantes siempre cantarían boleros Tinet Rubira

Las plataformas dan un mayor recorrido al contenido de televisión y permiten compartirlo, pero sí que han cambiado en algo la forma de producir Operación Triunfo: el programa tiene siempre al público joven en mente para el reparto de temas. "Si estuviésemos pensando en el público de 50 años, los concursantes siempre cantarían boleros", ha añadido Rubira. Sin embargo, temas como La llorona que interpretó Alba Reche o La Bikina que cantó Ana Guerra han permitido conectar al público joven con el público mayor. Sin duda, lo que más se consume son las actuaciones musicales.

El director de la productora entiende que esta estrategia no se había podido seguir en otro sitio que no fuese TVE: "Esto no lo habríamos podido hacer en un canal comercial, porque pesan otros intereses. Hacer esto fue arriesgado [...] En TVE no tenemos esta presión de ver qué vídeos hacen más clics".

Todo el desarrollo digital de Operación Triunfo no le cuesta ni un euro a las arcas de TVE. Tinet Rubira

Respecto a las críticas recibidas por ser menos naturales y quienes dicen que el talent está viviendo una crisis de audiencia respecto a la edición de 2017, Tinet Rubira ha sido claro. "Me alarma pensar que está en el ambiente que este año hay menos interés. Hay una sensación de que esta gente no gusta tanto. El peso del recuerdo de la edición anterior es muy fuerte, pero estamos vendiendo más discos y hay más seguimiento y consumo. Los datos no casan con esta percepción de que el programa no va bien", ha aclarado. Según los datos de YouTube, el tiempo de visionado es un 60% mayor este año respecto al del pasado.

Toda la parte digital de OT no tiene un presupuesto asignado de TVE, se autofinancia con lo que saca el programa. No hay ningún euro del presupuesto para hacer televisión que vaya a digital. "Todo el desarrollo digital de Operación Triunfo no le cuesta ni un euro a las arcas de TVE", ha aclarado Rubira, aunque sí hay retorno de la publicidad de YouTube: "Si todo este operativo no generara una parte importante de dinero no podría existir".

En definitiva, según los datos de Kantar Media, casi una cuarta parte de toda la audiencia proviene de las plataformas digitales y entre el público de 18 a 24 años la mitad del consumo se produce a través de ellas. De hecho, el 80% de la audiencia de las plataformas es gente joven. Sólo en el mes de enero (OT 2017), 18,4 millones de espectadores vieron algún contenido del programa en televisión y YouTube registró 4,1 millones de usuarios únicos.

A pesar de todo, no se puede renovar por otra edición Operación Triunfo sólo con un éxito digital, ha aclarado Rubira: "OT no se va a mover de TVE. Volvió a casa para siempre". Además, tal y como interpreta los datos cada semana, en ningún momento la curva de audiencia indica que "haya algún contenido que no guste".