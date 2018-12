El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha defendido este lunes un pago de sobornos confirmado por su antiguo abogado Michael Cohen, después de que los demócratas señalaran que el mandatario podría ser sometido a juicio y condenado si se demuestra que las transacciones supusieron una violación de la financiación de su campaña.

"No hubo colusión (con Rusia), así que ahora los demócratas van detrás de una simple transacción privada, describiéndola erróneamente como una contribución de campaña, lo que no fue", ha dicho en mensajes en su cuenta en la red social Twitter.

"Democrats can't find a Smocking Gun tying the Trump campaign to Russia after James Comey's testimony. No Smocking Gun...No Collusion." @FoxNews That's because there was NO COLLUSION. So now the Dems go to a simple private transaction, wrongly call it a campaign contribution,...

....which it was not (but even if it was, it is only a CIVIL CASE, like Obama's - but it was done correctly by a lawyer and there would not even be a fine. Lawyer's liability if he made a mistake, not me). Cohen just trying to get his sentence reduced. WITCH HUNT!