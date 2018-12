La periodista Ana Rosa Quintana se ha despachado este martes en su programa de Telecinco contra el presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra.

En una conexión en directo, la reportera Mayka Navarro ha afirmado: "Si en el resto de España no lo entendéis, aquí empieza a haber una confusión. ¿Quién es presidente? ¿Cuál es la vía? ¿Qué es Junts per Catalunya? ¿Qué está pasando? ¿Quién está mandando?", ha explicado desde la Plaza de Sant Jaume.

En ese momento, Ana Rosa Quintana ha interrumpido: "Mayka, te digo una cosa: habéis tardado un poquito en daros cuenta. Desde luego, presidente de todos los catalanes no existe".

"Tenéis un presidente que es un delegado de Puigdemont, que es el presidente de los independentistas y no de los catalanes, que tiene a todos patas arriba y que no hace absolutamente nada de lo que interesa a los ciudadanos. Lo de hacer un ayuno de 48 horas ya es un ridículo que no tengo palabras", ha proseguido.

La periodista ha aprovechado el final de su intervención para mostrar brevemente su móvil en pantalla y finalizar: "Esta es mi opinión, ahora que me empecéis a mandar todos mensajes".