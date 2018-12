La pillada de Juanra Bonet a un concursante de 'Boom': no ha colado

Este martes se ha conocido una noticia que ha entristecido a los seguidores de Boom y sobre todo de Los Lobos. Y es que José, un conocido miembro del grupo de concursantes que ha hecho historia en Antena 3, abandonará la próxima semana el programa por motivos personales.

Ahora, Erundino, Manu y Valentín tendrán un nuevo compañero que aparecerá en antena el próximo día 19. Por lo que con este anuncio queda claro que los concursantes estarán en Boom mínimo hasta ese día.

Pero en el concurso del martes la anécdota la ha protagonizado un concursante del equipo que se enfrentaba a Los Lobos, que después de haber sido eliminado ha intentado participar —por despiste— en la prueba.

"Alberto te has colado, ¿no?", ha dicho raudo Juanra Bonet.

"No me he acordado de que me ha echado", ha replicado el concursante, que ha recibido una sonora ovación.