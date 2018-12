La reflexión de Carme Chaparro sobre lo que se espera de la apariencia en hombres y mujeres

Carme Chaparro, presentadora de Noticias Cuatro, ha compartido una reflexión sobre las diferencias acerca de lo que se espera en cuanto al aspecto de los hombres y las mujeres.

Lo ha hecho con una imagen que la semana pasada generó bastante polémica. En ella, aparecen Beyoncé y Ed Sheeran actuando juntos en el Global Citizen Festival 2018, celebrado en Johannesburgo (Sudáfrica) en tributo a Nelson Mandela.

Ambos artistas participaban en el festival por separado y aprovecharon la ocasión para cantar juntos, algo que permitió al público comparar los atuendos de cada uno —y el británico no salió muy bien parado—.

Uno de los mensajes más aplaudidos y compartidos fue este de la humorista estadounidense Aparna Nancherla: "Una representación perfecta del nivel de trabajo esperado para un hombre y una mujer en la misma posición laboral".

a pitch-perfect representation of a male vs female employee's expected level of work for the same position pic.twitter.com/50kKmzx8vH