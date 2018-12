Las redes empiezan a llenarse de gatos para no dar detalles sobre la búsqueda del tirador de Estrasburgo

la En Bruselas, tras el atentado que ocurrió el 22 de noviembre de 2015, la policía pidió a los ciudadanos que dejaran de dar información no confirmada así como detalles de las acciones de las fuerzas especiales, para no ser un obstáculo en la investigación. Los sospechosos podrían enterarse y mejor no dar pistas. Así que los internautas decidieron colgar fotos de gatos, como respuesta solidaria.

Esta noche, los tuiteros de Estrasburgo se han aplicado el mismo consejo aún sin que las autoridades lo hayan pedido y han empezado a llenar las redes de gatos que mandan sus mejores deseos a la ciudad francesa. "Sigamos el ejemplo de Bruselas", "No demos pistas", "Seamos respetuosos con las víctimas", se lee en los tuits.

Estos son algunos de sus mensajes.