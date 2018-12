"Una librería": el irónico 'palo' de Iglesias a los ultras que intentaron boicotear la presentación de su libro que Twitter aplaude

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha pegado un 'palo' monumental en Twitter a una decena de ultras que ha irrumpido en la noche de este lunes en la Casa del Libro de Barcelona —haciendo saludos fascistas y enarbolando banderas de España— para intentar boicotear un acto en el que ha participado el líder de la formación morada, y ante lo que los asistentes han respondido con gritos de "no pasarán" y "sí se puede".

De este modo, y en respuesta a un mensaje de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, quien le ha dicho a Iglesias que en "Barcelona no sólo eres muy bienvenido, sino q agradecemos profundamente el diálogo que has defendido siempre", Iglesias ha ironizado afirmando al menos habían "logrado que los ultras entren en una librería":

La respuesta de Iglesias en Twitter, que ha recibido más de 1.200 'me gusta' en pocas horas, ha generado centenares de comentarios:

Has conseguido que la gente pierda el miedo a expresarse. No pensarás que solo lo pueden hacer tus seguidores.

En la peor crisis economica de España la gente no se de canto por VOX si no por Podemos. Lo que dice Errejon no es del todo cierto, el piensa que si la gente vive mejor Vox se desinfla. Pues que se fije en Holanda donde la gente no pasa hambre y vive bien y tenemos a Wilders