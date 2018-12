"Los muy cafeteros no entienden por qué voy a laSexta". El periodista de la CopeCarlos Herrera ha reconocido este lunes que no han sido pocos quienes le han echado en cara que haya aparecido en el último programa Salvados —de la Sexta—, que el periodista Jordi Évole dedicó a la formación ultraderechista Vox.

"Me lo pasé muy bien con Évole. Tenemos grandes diferencias de criterio, pero eso no es cortapisa para que nos llevemos muy bien", ha argumentado Herrera, quien ha explicado que Évole fue a Sevilla y que lo pasaron muy bien: "Echamos un rato muy bueno, hicimos un programa sobre las elecciones y de Vox, yo creo que bastante moderado, y me ha dicho Évole que ha sido el programa más visto de toda la semana de toda la televisión", ha aplaudido el periodista de la Cope, quien ha dado la enhorabuena "a laSexta y a Évole".

En este punto, Herrera ha matizado: "No solo voy a ir a La Sexta, es que voy a ir a TV3, que ya es lo más", tras lo que ha defendido que "hay que ir a todas partes... ah, y estoy muy orgulloso de haber pertenecido a Canal Sur".

Herrera ha bromeado también sobre los numerosos comentarios de sorpresa en torno a sus argumentaciones, que muchos han calificado de "progres": "Yo voto al Partido Comunista del Pueblo Andaluz, que es una escisión del Partido Comunista del Pueblo Español, que por supuesto es mucho más de izquierdas que el Partido Comunista", ha bromeado el periodista de la Cope.

