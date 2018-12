El 51% de los españoles considera de extrema derecha a Vox y el 57% cree que no se debería pactar con ellos

El 2 de diciembre, de repente, Vox emergió con una fuerza inusitada en el Parlamento autonómico de Andalucía: 12 diputados y el 10,97% de sufragios. Un fenómeno que nadie esperaba, la irrupción por primera vez en una cámara regional del partido de Santiago Abascal y un significativo cambio en el tablero político español.

¿Cómo ven los españoles a este partido? ¿Qué les transmite? ¿Lo votarían?

Una encuesta en exclusiva de YouGov para El HuffPost —realizada entre el 5 y el 7 de diciembre entre más de mil personas— evidencia que la mayoría de españoles sitúa en la extrema derecha a este partido. Si se pide a los ciudadanos colocar a esta formación ideológicamente del 1(extrema izquierda) al 10 (extrema derecha), el 51% apunta al lado más ultra.

Un 14% lo situaría en un 9, un 12% lo coloca en el 8 y un 7% en el 7. Sólo un 2% lo califica de extrema izquierda, según la encuesta de YouGov.

La percepción de la sociedad española sobre Vox ha intentado ser rebatida estos días por el propio Abascal, que responde cuando le preguntan si son de extrema derecha con el argumento de que es un partido de "extrema necesidad que defiende cosas de sentido común" y que no quiere poner "etiquetas".

YOUGOV .

Se puede apreciar que son precisamente los más jóvenes y los más mayores los que consideran más extremo a Vox. Los votantes comprendidos entre los 18 y 24 años y los mayores de 55 años son los que más colocan al partido en el polo máximo de la extrema derecha. Los electores entre los 35 y los 44 años son el grupo en el que este porcentaje es más bajo (47%).

Y, además, hay que destacar que las mujeres consideran más de extrema derecha a Vox que los hombres. Un 56% lo sitúa en el lado más ultra, mientras que en los hombres el porcentaje es del 45%. También hay diferencias por zonas geográficas, ya que la visión de que es un partido extremo es más alto en el nordeste y en el norte (61% y 55%, respectivamente). La percepción menos alta la tienen en el centro del país (42%) y en el Levante (44%).

El 59% de ciudadanos nunca los votaría

Pero, ¿lo votarían los ciudadanos? Entre los encuestados, el 59% contesta que "seguro" que no lo hará. El 11% señala que que "posiblemente" no metería esa papeleta en la urna y el 6% no lo sabe.

En el extremo opuesto, un 4% dice rotundamente que votará a Santiago Abascal, en tanto que el 9% deja ver que probablemente lo haría y un 11% se inclina por la respuesta de "puede que lo votara o puede que no".

El mayor porcentaje entre los que dicen que van a votar a Vox se encuentran, por edades, en los grupos de entre 35 y 44 años y de mayores de 55 años. Y los más tajantes, en el sentido contrario, son los jóvenes de entre 18 y 24 años, ya que el 63% dice con claridad que nunca introduciría esta papeleta.

YOUGOV .

Asimismo, las mujeres rechazan más a Vox que los hombres -el 62% nunca los apoyaría frente al 55%-. Por zonas geográficas, Vox tiene más proyección de voto entre los electores del sur y del centro; en tanto que cosecha un no más rotundo en el nordeste y en el norte.

Vox genera rechazo, indignación y miedo

¿Y qué genera el partido de Vox? El sentimiento más repetido por los españoles es el de "rechazo", citado por el 46% de los encuestados. A esto, le siguen "indignación" (34%) y "miedo" (31%). Las sensaciones negativas dominan la tabla, ya que después aparece "rabia" (24%).

Por debajo están la "curiosidad" y la "indiferencia", que son citados por el 16% y el 11%, respectivamente. Las palabras halagüeñas son aludidas por la minoría: a un 11% le provoca esperanza y a un 8%, "aprobación". Solo el 6% habla de "entusiasmo" y un 5%, de "orgullo".

YOUGOV .

Sin duda, los jóvenes vuelven a aparecer como el grupo en el que despierta sentimientos más negativos Vox, mientras que las sensaciones más buenas tienen sus porcentajes más altos en los grupos mayores. Las mujeres sienten más miedo, indignación y rechazo que los hombres cuando se les nombra al partido de Abascal. Hay que tener en cuenta que, entre sus medidas, figura la de derogar la ley de violencia de género.

La irrupción de Vox en Andalucía ha llevado a otro debate sobre si deben aceptar el resto de partidos sus votos y pactar con Abascal para llegar al poder. En estos momentos, PP y Ciudadanos negocian un acuerdo sobre la Mesa del Parlamento y la Junta de Andalucía que debe pasar inevitablemente también por el partido ultra.

El 57% de los españoles cree que los partidos tradicionales no deberían pactar con Vox. Pero llama la atención que el 24% sí cree que tendrían que llegarse a acuerdos con los de Abascal, en tanto que el 18% no sabe qué se debería hacer. Los hombres mayores de 55 años son los que se muestran más dispuestos a que se lleguen acuerdos, en cambio las mujeres y los jóvenes son los que muestran mayor grado de rechazo a cualquier tipo de acuerdo.

YOUGOV .