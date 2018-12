El lotero de la Bruja de Oro se moja en política: "Es la única persona sensata"

Xavier Gabriel, dueño de la administración de Lotería La Bruja de Oro, de Sort (Lleida), se ha pronunciado sobre el panorama político en Cataluña en una entrevista publicada por El Mundoen la que afirma que Inés Arrimadas "es la única persona sensata".

"No me alineo con ningún partido, ni siquiera me gusta la política... Pero creo que Inés es la única persona sensata y con capacidad para sacarnos de este lío", afirma.

En cualquier caso, esta no es la primera vez que Gabriel habla de política y, de hecho, hace un año se pronunció sobre la independencia de Cataluña. "Amo a Cataluña y me siento española. No estoy a favor de la independencia", dijo La Bruja de Oro en Facebook.

Incluso desde algunos foros independentistas se llamó al boicot contra la administración de Sort. "La campaña de boicot sólo consiguió que se triplicaran las ventas", asegura ahora en la entrevista de El Mundo. "Todo ese ambiente de crispación y acoso me llevó a hacer unas declaraciones que un cliente se encargó de grabar y difundir", añade.

Esas declaraciones son contundentes: "Que les den por el culo a estos hijos de puta (...). A mí me sobran cojones para decir que soy español".

De hecho, Gabriel acabó trasladando fuera de Cataluña la sede social de la administración, una de las que más venden de España, y dice que por ahora no se plantea volver. "Tiene que haber más respeto y entendimiento democrático. Y por supuesto, nada de radicalismos ni boicots", avisa.

Sobre el llamado 'procés', asegura: "Los 60.000 millones de euros que nos ha costado no se han invertido en sanidad ni en educación, sino en minar el optimismo, la creatividad y el emprendimiento de los ciudadanos".