Puedes escribir cientos, miles, millones de palabras en Google, pero sólo una trae sorpresa. Y esa una es NAVIDAD. Bueno, quien dice Navidad dice Christmas, Noel, Weihnachten, Natal, Natale... o la traducción del término en cualquier otro idioma que se te pueda ocurrir.

La magia de la Navidad consigue que cuando tecleas esa palabra en el buscador cambie su apariencia y cobre un aspecto mucho más festivo.

De un sobrio y aburrido...

google

A un divertido Papá Noel bailongo...

GOOGLE

No es el único truco navideño que guarda el buscador. Si escribes Festivus aparece una larga barra de metal a la izquierda de su pantalla. No, no es un virus, se trata de un homenaje a la serie Seinfeld, cuyos personajes celebran en un episodio la fiesta Festivus, una alternativa atea a la Navidad que tiene lugar el 23 de diciembre y en la que el símbolo principal es una barra de aluminio.