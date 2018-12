Fran Rivera, sobre su vídeo en un bar franquista "Soy más español que la tortilla de patata, pero..."

El torero Francisco Rivera ha explicado en Espejo Público, de Antena 3, cómo llegó a filtrarse en las redes sociales el comentado vídeo en el que aparece él mismo en el bar franquista Casa Eladio, situado en Ávila.

Según ha asegurado, se fue a pasar el fin de semana a Ávila y un amigo le dijo en un grupo de WhatsApp que, si quería, se pasase por ese local porque es "curioso". "Otro me dijo: a ti sólo te falta eso, si ya no te ponen lo suficiente de facha", ha recordado.

Rivera ha señalado que finalmente pasó por la puerta del bar y entró. "La curiosidad mató al gato", ha reconocido antes de subrayar que él con ese vídeo no quería "reivindicar nada". Dice que mandó esas imágenes al grupo de WhatsApp y que uno de sus amigos, todavía no sabe quién, se lo pasó a otro conocido de Ávila, que a su vez se lo mandó al dueño de Casa Eladio, que lo colgó en sus redes.

"No me siento franquista"

"Llamé a casa Eladio para decirle que era de ámbito privado y lo retiró. Si a alguien le ha ofendido yo pido perdón porque no he querido ofender a nadie y ni mostrar una actitud que no comparto", ha añadido mientras afirmaba que sería "absurdo" que él se sintiera franquista.

"Soy más español que la tortilla de patata, estoy orgulloso de ello, pero no me siento ni mucho menos franquista ni falangista. Mi madre [Carmen Ordoñez] era falangista, se vestía de falangista y se iba a cantar el 'Cara al sol'. Pero en mi casa nunca se habló de política", ha aclarado.

Por otro lado, ha admitido que es lógico que le vinculen con Vox porque ese partido "ha hecho un discurso a favor de los toros y sería lógico que los toreros los apoyásemos". "Otra cosa es que vote al partido que yo creo. Nadie puede decir que yo he votado a este o al otro. soy antirradical y la política se está radicalizando y me da mucho miedo", ha zanjado.

En las imágenes de Casa Eladio, grabadas por el propio Fran Rivera, se le escuchaba decir: "Bueno, queridos, imposible entrar aquí y no acordarme de todos vosotros". Mientras, se veía todo un arsenal de símbolos franquistas.

"Toros, España, Viva España. Casa Eladio, en Ávila, una maravilla. ¡Viva España! ¡Anda que no!", añadía.

"Ha sido una gracia entre amigos sacada de contexto. Yo nunca he colgado ese vídeo en ninguna red. Lo mandé a un grupo de WhatsApp de los que yo pensaba eran amigos y uno claramente lo ha sacado de contexto", explicó luego en Vanitatis.

El vídeo lo compartió en Twitter por el usuario @Assisiensis y se ha compartido y comentado hasta tal punto que Fran Rivera fue trending topic.

pero cómo hostias se permite esto? — jc garcial (@correowr) 8 de diciembre de 2018

Un poco recargado para mi gusto. — Ander Souza (@anderpasai) 8 de diciembre de 2018

Qué horror!! España es más grande que toda esa basura junta. — Jaleosa 🇪🇺 (@Jaleosa_) 8 de diciembre de 2018

Vomitivo el sitio y por supuesto el personaje — Jorge (@jorger87x_jorge) 9 de diciembre de 2018

Solo falta editarlo en blanco y negro🤦‍♂️ — javier (@lorigados27) 8 de diciembre de 2018

El final te sorprenderá...bueno, no mucho. — Joui (@elcrisolet) 9 de diciembre de 2018

No, si al final el que tiene cerebro va a ser el Kiko!😂😂😂 — pol (@polcyp) 9 de diciembre de 2018

Cómo queréis que lo prohíban?? Os planteáis la de organismos, instituciones y funcionariado público que participa de esto?

España clínicamente tiene cáncer y con metástasis, no hay solución, está todo totalmente corrupto y podrido desde hace décadas. — Jonathan dos (@jvlpart) 9 de diciembre de 2018

Es un espanto, pero cierto y con un cartel de no ser bien recibido si no eres de los suyos. — Mafalda Fernández (@IvalleValle) 9 de diciembre de 2018

No son fachas , hay que respetar — Rubén (@RBNOA13) 9 de diciembre de 2018

El auge de VOX está provocando que algunos vayan ya a cara descubierta. pic.twitter.com/qNXj6aiTiy — Tuan (@____tuan) 9 de diciembre de 2018

y creiamos que el tonto de la familia era paquirrin https://t.co/h0SyKpJeXx — Fran Rodriguez (@Franrdgz) 9 de diciembre de 2018