Guía para entender la moción de confianza contra Theresa May

Ni un día sin su drama en el Brexit. El camino hacia la ruptura definitiva con la Unión Europea se preveía complicado, pero a medida que pasa el tiempo -y se acerca la fecha límite para la salida- explotan minas por todos lados. Lo realmente complicado es no perderse en este BIG DRAMA.

Todo es un lío: primero se alcanza (por fin) un acuerdo que parece satisfacer a todos, luego resulta que no es para tanto. Después que sí muchos de los miembros del partido conservador de la primera ministra británica, Theresa May, lo respaldan a medias y que el resto de los partidos no están -ni de lejos- conformes. Paradójicamente, los mayores apoyos de May están en la UE, la misma de la que Reino Unido se quiere salir. Son los 27 los que están tratando de allanarle el camino a la premier británica... May, que cada día refleja mayor fatiga en su rostro, tiene el problema en casa. En su familia.

Hoy también es un día histórico en el Brexit. Este miércoles por la nocheMay se someterá a una votación interna de los diputados conservadores, después de que el Comité 1922, que reúne al grupo 'tory' -su partido- en la Cámara de los Comunes, recibiese las 48 cartas necesarias para iniciar el proceso.

1. ¿Por qué se ha llegado a esta votación?

May (izq) y Juncker (der) en una imagen de archivo.

Porque May ha sido incapaz de convencer a su partido de que el acuerdo alcanzado con la UE, después de 17 meses de arduas negociaciones, era el mejor posible. El problema ya se vería venir, lo que hizo que la premierdecidiera aplazar en el último momento el lunes la votación sobre este acuerdo prevista para el día siguiente en el parlamento, por temor a una derrota probable.

Esta arriesgada estrategia le ha valido la ira de los diputados británicos, incluidos los de su propio bando, que ya estaban descontentos con el texto. Ahora lo están también con ella.

2. ¿Qué es lo que se vota esta tarde?

Vista general del Palacio de Westminster.

La votación de confianza contra May. Algo que se viene gestando desde hace tiempo. La primera ministra británica siempre ha estado en la cuerda floja: su gestión del Brexit y el acuerdo alcanzando con Bruselas han hecho que su puesto siempre se estuviera tambaleando. De hecho, la primera vez que sonó con fuerza y con opciones de ser algo real fue cuando la primera ministra explicó en el Parlamento el contenido del acuerdo.

Para organizar esta votación de confianza era necesario que el 15% de los diputados de su partido, es decir 48, hicieran una petición en este sentido al Comité 1922, responsable de la organización interna de los 'tories'. Pues nada, este miércoles se ha alcanzado esa cifra mágica.

Eso sí, es importante tener en cuenta un matiz: la moción de confianza a la que se enfrenta May es un proceso interno del partido conservador, no se trata de una moción de censura del conjunto de los Comunes. Este último proceso es otra pesadilla que acecha a la premier, ya que sin ir más lejos el pasado martes la ministra principal de Escocia, Nicola Sturgeon, retó a los laboristas de Jeremy Corbyn a presentar una moción de censura. Pero esto, al menos de momento, es otra historia...

3. ¿Cómo va a ser la votación?

Carta de la moción de censura contra May.

Será entre las 20.00 y las 22.00 horas (peninsulares). El voto es secreto y para salir airosa de la votación, May tiene que ganar por mayoría simple: 158 si votan todos los diputados. Dicho de otra manera: si 159 diputados -de los 316 totales- votan en contra de la primera ministra, esta deberá dejar el cargo. [Esto lo desarrollamos más abajo]

4. ¿Qué pasa si gana?

May feliz.

Que sale reforzada y, además, queda blindada al menos un año. Esto significa que durante los próximos 365 días los miembros de su partido no podrán abrir este proceso en su contra.

Según el recuento que ha hecho Reuters, al menos 75 de los 315 parlamentarios respaldan que May siga al frente del partido y, por ende como primera ministra.

Con esta garantía bajo el brazo, la primera ministra saldría reforzada en su posición para afrontar la recta final del Brexit.

No obstante, aunque la 'premier' estaría blindada frente a posibles andanadas desde su partido quedaría abierta la puerta a una moción de censura por parte de la oposición

5. ¿Qué pasa si pierde?

May dejaría Downing Street si pierde.

Como hemos dicho más arriba: que tendría que dimitir. Esto es: si Reino Unido no tenía ya caos suficiente, tendría todavía más.

5.1. ¿Tendría que dimitir en el mismo día?

Sería algo parecido a lo que pasó cuando David Cameron dimitió como primer ministro el día que Reino Unido dijo 'sí' al Brexit. May dejaría automáticamente de ser líder del Partido Conservador, pero seguiría siendo primera ministra mientras la formación elige a su sucesor.

Comenzaría un proceso de elecciones primarias para nombrar al nuevo líder del partido conservador y jefe del Gobierno.

5.2. ¿Puede elegir ella a su sucesor?

No. Tal y como informa Europa Press, el proceso sería el siguiente:

Sería una elección para la que no hay por ahora un candidato claro y son muchos los nombres que suenan en la terna, entre ellos varios de los principales partidarios del Brexit, como el exministro de Exteriores Boris Johnson. Cualquier diputado 'tory' puede ser candidato pero para ello necesita el respaldo de otros dos compañeros de filas. Si son varios los candidatos, se irán sometiendo a votación y se irá eliminando a los menos votados, hasta que solo queden dos candidatos en liza. En ese momento, se celebrará la votación de la que saldrá el nuevo líder del partido y nuevo primer ministro. Según los plazos que apuntan los medios, el proceso de elección del sucesor de May se prolongaría entre dos y tres semanas.

El problema de todo esto son los tiempos. El presidente del comité, Graham Brady ha asegurado que el proceso para elegir un nuevo líder conservador podrá resolverse en 10 días. Pero luego está otros retos: el Gobierno británico debe someter a votación en el Parlamento antes del 21 de enero el Acuerdo de Retirada que May pactó con Bruselas y, además, el país tiene que abandonar sí o sí la UE el 29 de marzo. Y estamos en diciembre, con las vacaciones de Navidad de por medio... El nuevo líder tendrá que ser capaz de alcanzar un acuerdo que satisfaga a los suyos y que se adapte a las demandas de la UE, que básicamente ha dicho por activa y por pasiva que no va a renegociar nada.

Si pierde la moción, May se sumaría a David Cameron, John Major y Margaret Thatcher. Todos estos ministros conservadores cayeron de la mano de un cisma interno sobre las relaciones entre Reino Unido y Europa.

6. ¿A quién beneficia que caiga May?

Más allá de a los miembros de su partido que la quieren fuera, a la oposición. La propia May lo sabe: este mismo miércoles ha alertado a los suyos de las consecuencias de que se elija a un nuevo líder. "El gran beneficiado será Jeremy Corbyn".